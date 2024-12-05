Общество

В Госдуме рассказали, как проиндексируют зарплаты бюджетников с 1 января

Врачам, педагогам, соцработникам, работникам культуры, а также отдельным категориям госслужащих проиндексируют зарплаты на 13,2 процента с 1 января 2025 года, рассказала член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб.

«В соответствии с принятым бюджетом, зарплаты медикам, педагогам, социальным работникам, работникам культуры, отдельным госслужащим будут увеличены на 13,2 процента с 1 января следующего года», — сказала она.

Кроме того, на 13,2 процента поднимут зарплаты сотрудникам МЧС, Росстандарт, Роспотребнадзор, работникам лесных хозяйств, пишет РИА Новости.

В этот список не входят судьи, депутаты и сенаторы, заключила она.