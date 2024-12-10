Общество

Корытовскому лесопарку в Пскове хотят присвоить официальное название

Корытовскому лесопарку в Пскове хотят официально присвоить наименование «Корытовский парк». Предложение планирует рассмотреть комитет Псковской городской Думы по социальным вопросам, молодежной политике и туризму 12 декабря.

Комитет планирует рассмотреть предложение присвоить парку на территории муниципального образования «Город Псков», расположенному в районе Корытово между улицей Старокорытовская дорога и Дачным переулком, официальное наименование - «Корытовский парк».

С ходатайством о присвоении парку наименования в адрес главы города Пскова Бориса Елкина обратилось МБУ «Псковский городской молодежный центр».

Корытово - неофициальное название юго-западной окраины города Пскова. Корытовское шоссе у реки Мирожи и Корытовский переулок напоминают о том, что здесь была деревня Корытово, несколько десятков лет назад включённая в черту города. Впервые встречается в документах XVII века, но называлась Михайловская-Корытово. Это была пустошь, которой владел помещик Иван Неклюдов. В XVIII веке здесь появилось небольшое сельцо. В начале XIX века его приобрёл купец С. С. Горожанский. Был построен большой двухэтажный каменный дом с колоннами, разбит парк. В середине XIX века он был открыт для воскресных гуляний псковских дворян. После Октябрьской революции 1917 года в России здесь разместился дом отдыха. В период Великой Отечественной войны (1941 - 1945 годы) дом и парк были разрушены.