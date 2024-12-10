Общество

Андрей Михайлов: Каждый ТОС уникален на 100%

Каждая единица территориального общественного самоуправления (ТОС) уникальна на 100%. Такое мнение высказал депутат Псковского областного Собрания депутатов, член комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Андрей Михайлов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Каждый ТОС уникален только потому, что люди, проживающие на определенной территории, болеют за свое и стараются сделать то, что для них важно. Именно на том месте, где они проживают. Поэтому каждый ТОС уникален - это 100%. Это хорошая норма. Люди вовлечены, и порядка 150 тысяч человек приняли участие в деятельности ТОСов за все эти годы, которые программа действует. И на следующий год также деньги предусмотрены, зарезервированы в бюджете 2025 года. Даже с учетом инфляции, как минимум, будет увеличена сумма», - подчеркнул Андрей Михайлов.

Депутат добавил, что наиболее положительный эффект оказывает тот факт, что объединившиеся в ТОС люди сами вправе распоряжаться теми средствами, которые им выделяют.

«Во-первых, люди увидели, что государство им доверяет денежные средства. Это не просто формальность, мол напишите проект, а кто-то там будет распоряжаться деньгами, а непосредственно люди и просчитывают, и участвуют, и соучаствуют - физически. Это здорово, так и должно быть», - отметил Андрей Михайлов.

Область применения деятельности ТОС очень обширна, о чем также упомянул депутат областного Собрания.

«Сначала это касалось только благоустройства, потом программа расширялась, как и мероприятия, которые возможно было реализовывать в ТОСах. Кто-то себе прокладывал водопровод, ставил водопроводную колонку, кто-то включал туда благоустройство воинских захоронений, кто-то детские площадки, скверы, парки, сцены, кто-то контейнерные площадки. Нет какого-то одного стандарта. Каждой территории - свой ТОС и свои виды благоустройства», - подытожил Андрей Михайлов.