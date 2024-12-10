Общество

Более 45 млн рублей нужно для возобновления работы патологоанатомического отделения в Опочке

Более 45 млн рублей необходимо для возобновления деятельности патологоанатомического отделения Опочецкого филиала Островской межрайонной больницы. Об этом заявила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко на согласительной комиссии по проекту закона «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Решением суда от 2022 года приостановлена деятельность патологоанатомического отделения и бюро судебно-медицинской экспертизы на территории Опочецкой межрайонной больницы. На сегодняшний день оно находится в неудовлетворительном состоянии», - сказала Марина Гаращенко.

Она отметила, что на реконструкцию здания требуется 15 млн рублей, а для его оснащения - 30 и более млн рублей.

«Деятельность по вскрытию полностью возобновлена. Вскрытие проводят на территории Островской межрайонной больницы», - уточнила Марина Гаращенко.

Также сейчас опочецкому отделению выделен автомобильный комплекс для хранения трупов. «Так называемый автомобильный комплекс хранения трупов», - рассказала Марина Гаращенко.

Дальнейшая судьба отделения будет зависеть от решения суда, подытожила председатель комитета.

Напомним, согласительная комиссия по проекту областного бюджета в паритетном представительстве законодательной и исполнительной власти приступила к работе 10 декабря.