Общество

100 предложений в проект бюджета от Артура Гайдука переданы в правительство региона

100 предложений в проект бюджета от депутата Псковского областного Собрания от партии «Яблоко» Артура Гайдука необходимо проработать в органах исполнительной власти, сообщила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова на согласительной комиссии по проекту закона «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мне достаточно, чтобы наши обращения были взяты в работу», - подчеркнул Артур Гайдук.

При этом его предложения не являются вопросами, подведомственными согласительной комиссии, отметила Вера Емельянова.

«Традиционно направляется большое количество вопросов, которые не являются вопросами согласительной комиссии. Без проработки на комитетах они не могут взять их в работу. Вам стоит обратиться в органы исполнительной власти», - пояснила первый заместитель губернатора.