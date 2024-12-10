Общество

Псковский губернатор участвует в международной конференции по ИИ и машинному обучению

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 11 декабря принимает участие в международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению AI Journey. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Фото: официальный Telegram-канал Псковской области

«AI Journey - это ключевая площадка, где рождается будущее, обсуждается роль AI-технологий для помощи человеку, генерируются новые идеи и смыслы, которые определяют развитие отрасли на годы вперёд. В этом году с докладами выступят AI-исследователи и эксперты из России, Китая, Индии, ОАЭ, ЮАР, Индонезии, Бахрейна, Ирана и других стран», - рассказали в правительстве.

Напомним, в Псковской области создан ГосCHAT, который позволит оптимизировать работу государственных органов. Технология разработана при поддержке Сбера, сейчас ГосCHAT работает в тестовой версии.