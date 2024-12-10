Общество

Отдельный документ и комиссию по работе с муниципальными субсидиями не будут создавать в Псковской области

Вопрос о муниципальных субсидиях оставлен на контроле в профильном комитете. Об этом сообщил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Александр Братчиков на согласительной комиссии по проекту закона «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Предложение о создании отдельного документа с включением в него всего перечня возможных субсидий для бюджетов муниципалитетов региона, а также комиссии для рассмотрения этих вопросов внес Александр Братчиков. Предложение было внесено из-за вопросов депутатов о случаях, в которых местный бюджет может получить субсидию из регионального.

«Все это можно прочесть в Бюджетном кодексе. В связи с тем, что у нас сейчас много новых субсидий, проблематично на данном этапе все собирать и формировать. Мы еще сейчас формирует все нацпроекты», - пояснила заместитель губернатора, начальник государственного финансового управления Псковской области Татьяна Баринова.

Александр Братчиков поддержал мнение заместителя губернатора. «Тогда давайте мы оставим этот вопрос на контроле в комитете», - заявил он.