Отдельный документ и комиссию по работе с муниципальными субсидиями не будут создавать в Псковской области

Вопрос о муниципальных субсидиях оставлен на контроле в профильном комитете. Об этом сообщил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Александр Братчиков на согласительной комиссии по проекту закона «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Предложение о создании отдельного документа с включением в него всего перечня возможных субсидий для бюджетов муниципалитетов региона, а также комиссии для рассмотрения этих вопросов внес Александр Братчиков. Предложение было внесено из-за вопросов депутатов о случаях, в которых местный бюджет может получить субсидию из регионального.
Александр Братчиков поддержал мнение заместителя губернатора. «Тогда давайте мы оставим этот вопрос на контроле в комитете», - заявил он.