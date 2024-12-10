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Скончался бывший председатель Общественной палаты Псковской области и экс-директор театра Валерий Павлов

11 декабря после тяжелой продолжительной болезни ушел из жизни писатель, председатель Общественной палаты Псковской области второго и третьего составов, член Общественной палаты Псковской области четвертого состава, почетный гражданин города Пскова, заслуженный работник культуры Российской Федерации, экс-директор Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Валерий Павлов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском отделении Союза писателей России.

«Это воистину невосполнимая утрата и для писательской организации, и для всей псковской культуры. Плодами его литературных трудов стали книги по истории псковского театра, жизнеописания лучших людей искусства и культуры земли псковской. Он - автор более 100 научно-популярных публикаций в центральных и региональных журналах и средствах массовой информации. На протяжении многих лет являлся секретарём Общественной палаты Псковской области. Удостоен звания "Почётный гражданин города Пскова"», - отметили в отделении Союза писателей РФ.

Писатели добавили, что Валерий Павлов был настоящим другом, товарищем, всегда готовым прийти на помощь.

«Он был веселым, общительным, жизнерадостным - примером для всех нас, псковских писателей. Таким он и останется в нашей памяти! И еще один удивительный штрих – последний штрих его биографии. Совсем незадолго до кончины он исповедовался и причастился Святых Тайн. Так промысел Божий открыл ему дорогу в благую вечность! Царствие небесное нашему дорогому другу и собрату рабу Божиему Валерию! Вечная память!» - добавили в отделении Союза писателей РФ.

Валерий Павлов родился 2 февраля 1947 года в Пскове. В 1965 году окончил школу рабочей молодежи №3 и поступил в Псковский педагогический институт имени С. М. Кирова на филологический факультет. В институте создал агитбригаду, эстрадный оркестр, готовил концерты, вечера отдыха. Подрабатывал пожарным, в танцевальном ансамбле аккомпаниатором, музыкантом оркестра в ресторане.

В 1971 году был призван на службу в ряды Советской Армии. После демобилизации его пригласили на работу заместителем директора ПТУ №12. Затем, в 1972 году, он был назначен на должность заведующего отделом спортивной и оборонно-массовой работы обкома ВЛКСМ.

Работал в отделе пропаганды и агитации обкома и горкома КПСС. В октябре 1990 года избран секретарем горкома КПСС. Год спустя он возглавил Псковский театр драмы. В 2011 году назначен секретарем Общественной палаты Псковской области.

Имеет медали и ордена За заслуги перед Отечеством II и I степени, За заслуги перед Отечеством IV степени, удостоен благодарности президента РФ Владимира Путина, Ордена Признания, медали «За заслуги перед Псковской областью».

В феврале Валерию Павлову могло исполниться 78 лет.