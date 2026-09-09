Мемориал воинам в усвятской деревне Удвяты открыли после капремонта 

Обновленный мемориал воинам Великой Отечественной войны открыли после капитального ремонта в деревне Удвяты Усвятского муниципального округа, сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия».
Фотографии: Псковское региональное отделение партии «Единая Россия» / Мах
После капитального ремонта здесь состоялось торжественное открытие братского захоронения и памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Как отметили в отделении партии, мемориал обрел новый облик, но главное — сохранил свою суть: быть местом памяти и благодарности тем, кто ценой собственной жизни подарил людям мир.
В деревне Удвяты похоронены солдаты Великой Отечественной войны, которые скончались на поле боя или умерли от ран с начала 1942 года по март 1944 года.
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