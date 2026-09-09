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Мемориал воинам в усвятской деревне Удвяты открыли после капремонта 

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Обновленный мемориал воинам Великой Отечественной войны открыли после капитального ремонта в деревне Удвяты Усвятского муниципального округа, сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия».

Фотографии: Псковское региональное отделение партии «Единая Россия» / Мах

После капитального ремонта здесь состоялось торжественное открытие братского захоронения и памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Как отметили в отделении партии, мемориал обрел новый облик, но главное — сохранил свою суть: быть местом памяти и благодарности тем, кто ценой собственной жизни подарил людям мир.

«Это не просто обновлённый мемориал, а место общей памяти и благодарности тем, кто отдал жизнь за Родину и наше мирное будущее. Сколько бы лет ни прошло, мы обязаны сохранять правду о Великой Победе и передавать её следующим поколениям. Особенно важно, что традиции мужества, долга и любви к Отечеству продолжают наши военнослужащие, в том числе земляки, которые сегодня выполняют задачи специальной военной операции. Память жива, пока мы помним», — подчеркнул депутат Государственной Думы РФ, секретарь регионального отделения партии Александр Козловский.

В деревне Удвяты похоронены солдаты Великой Отечественной войны, которые скончались на поле боя или умерли от ран с начала 1942 года по март 1944 года. 

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Козловский Александр Николаевич

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

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