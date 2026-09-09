 
Общество

Новые гранитные плиты установили на мемориале в урочище Лочкино в Псковском округе 

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Подрядчики завершили ключевые этапы благоустройства на двух крупных мемориалах Псковского округа – в Жидиловом Бору и урочище Лочкино, и сейчас строго придерживаются графика, чтобы своевременно выполнить все задачи. Об этом сообщила глава Псковского округа Наталья Фёдорова в своем канале в Max.

Фото здесь и далее: канал Натальи Фёдоровой в Max

Глава округа вместе с депутатом муниципального Собрания Андреем Ключко выехала на объекты, чтобы проконтролировать качество и объемы работ, которые выполнили подрядчики. Они осмотрели мемориалы и пообщались с исполнителями.

«В Лочкино завершена заливка основания портальной стенки, изготовлены и установлены новые гранитные плиты, списки выверены и согласованы. Изготовлены девять мемориальных раковин, завершена облицовка основания и ступеней плиткой. Продолжаются работы по благоустройству дорожек к мемориальному комплексу», - рассказала Наталья Федорова. 

Глава округа отметила, что в Жидиловом Бору подрядчики также выполнили большой объем работ. Строители отсыпали грунт, спланировали территорию, завершили монтаж ступеней спуска с верхней площадки к крышке ДЗОТа и сделали дорожку к нему. Рабочие начали реставрировать надгробные плиты и основание стелы. Они также завершили укладку плитки на верхней площадке мемориального комплекса, а сейчас изготавливают памятный знак «Жертвам фашизма».

 

Наталья Фёдорова уточнила, что в ходе общения с подрядчиками высказали ряд рабочих замечаний. «Мы призвали продолжать придерживаться графика, чтобы завершить работу в положенный срок», — заявила глава округа. «Для всех нас, жителей округа, это не просто строительные объекты, это места памяти и уважения к защитникам Отечества», - подчеркнула она.

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Пресс-портреты

Федорова Наталья Анатольевна

Федорова Наталья Анатольевна

Глава Псковского муниципального округа.

Ключко Андрей Васильевич

Ключко Андрей Васильевич

Депутат Псковского муниципального округа первого созыва, участник СВО, ветеран боевых действий, сотрудник Псковского регионального отделения Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «Воин»

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