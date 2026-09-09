Новые гранитные плиты установили на мемориале в урочище Лочкино в Псковском округе 

Подрядчики завершили ключевые этапы благоустройства на двух крупных мемориалах Псковского округа – в Жидиловом Бору и урочище Лочкино, и сейчас строго придерживаются графика, чтобы своевременно выполнить все задачи. Об этом сообщила глава Псковского округа Наталья Фёдорова в своем канале в Max.

Фото здесь и далее: канал Натальи Фёдоровой в Max

Глава округа вместе с депутатом муниципального Собрания Андреем Ключко выехала на объекты, чтобы проконтролировать качество и объемы работ, которые выполнили подрядчики. Они осмотрели мемориалы и пообщались с исполнителями.

«В Лочкино завершена заливка основания портальной стенки, изготовлены и установлены новые гранитные плиты, списки выверены и согласованы. Изготовлены девять мемориальных раковин, завершена облицовка основания и ступеней плиткой. Продолжаются работы по благоустройству дорожек к мемориальному комплексу», - рассказала Наталья Федорова.

Глава округа отметила, что в Жидиловом Бору подрядчики также выполнили большой объем работ. Строители отсыпали грунт, спланировали территорию, завершили монтаж ступеней спуска с верхней площадки к крышке ДЗОТа и сделали дорожку к нему. Рабочие начали реставрировать надгробные плиты и основание стелы. Они также завершили укладку плитки на верхней площадке мемориального комплекса, а сейчас изготавливают памятный знак «Жертвам фашизма».

Наталья Фёдорова уточнила, что в ходе общения с подрядчиками высказали ряд рабочих замечаний. «Мы призвали продолжать придерживаться графика, чтобы завершить работу в положенный срок», — заявила глава округа. «Для всех нас, жителей округа, это не просто строительные объекты, это места памяти и уважения к защитникам Отечества», - подчеркнула она.