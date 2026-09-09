В Пскове выявили подростков, которые плевали в Вечный огонь

Полицейские установили подростков, нарушивших общественный порядок у Вечного огня в сквере Павших борцов в Пскове вечером 8 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

Оперативники отдела полиции №2 УМВД России по городу Пскову в дежурные сутки при помощи аппаратно‑программного комплекса «Безопасный город» установили всех участников происшествия. Ими оказались несовершеннолетние жители Пскова, молодые люди 2009 и 2012 годов рождения.

Напомним, информация о том, что подростки непристойно вели себя у Вечного огня, появилась на ПЛН. Сообщалось, что подростки плюются и кидают фантики прямо в Вечный огонь.

В настоящее время решается вопрос о привлечении несовершеннолетних к ответственности. С подростками проводят профилактическую работу сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.

УМВД России по городу Пскову напоминает о недопустимости неуважительного отношения к объектам, имеющим особую историко‑мемориальную ценность, и призывает граждан бережно относиться к памяти о подвигах защитников Отечества.