Эксперты Т1 рассказали, какую часть работы чиновников можно доверить ИИ

До 40% рабочего времени руководителя муниципалитета уходит на поиск информации, согласование уже готовых документов и ручной контроль исполнения поручений, а не на развитие территории. Оптимизировать временной ресурс и заодно снизить остроту кадрового дефицита в органах местного самоуправления (ОМСУ) можно за счет внедрения ИИ. Какие возможности это дает и как не попасть в ловушку ИТ-мышления, рассказали эксперты ИТ-холдинга Т1 во время обучающего курса по цифровизации процессов для руководителей органов местного самоуправления Московской области.

Участники семинара познакомились с глобальными ИИ-трендами в госуправлении и разобрали кейсы внедрения технологий в работу органов местного самоуправления. При реализации подобных проектов, как рассказали эксперты Т1, нередко возникает ловушка ИТ-мышления. «Закупили серверы — значит, цифровизировались. Внедрили электронный документооборот — считаем, что процесс автоматизирован. Подключили большую языковую модель — значит, умные решения работают. Однако реальной метрикой успеха становится не количество внедренных систем, а сокращение времени на задачу и рост удовлетворенности участников процессов», — предостерег заместитель руководителя направления Т1 ИИ (ИТ-холдинг Т1) Сергей Карпович.

По оценкам Т1, 68% муниципалитетов в развитых странах застряли между «оцифровкой» и автоматизацией: есть МСЭД, но нет маршрутизации без секретаря; есть сайт, но заявки обрабатываются вручную; есть большой объем данных, но нет их аналитической обработки. В идеальном сценарии гражданин подает, например, заявку на получение разрешения на строительство, которая должна пройти через несколько ведомств. ИИ классифицирует запрос, система автоматически проверяет реестры, задача маршрутизируется исполнителю с контекстом, а заявитель видит статус и получает уведомление, например, в российский мессенджер.

Начинать внедрение ИИ-инструментов эксперты Т1 советуют с «низко висящих фруктов» — проектов с минимальными затратами и эффектом, заметным за 1–3 месяца.

Критерии пригодности процесса для внедрения ИИ, из практики ОМСУ:

повторяется не менее одного раза в неделю одним алгоритмом;

есть регламент, шаблон или типовая форма;

время на одну операцию больше 30 минут;

доля ошибок ручного ввода больше 5%;

не требует изменения федерального законодательства;

данные уже оцифрованы или легко оцифровать;

результат ошибки ИИ не критичен – можно исправить за минуты.