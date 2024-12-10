Общество

«Обратный отсчет»: Работа Псковской городской Думы в 2024 году. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Обратный отсчет», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 11 декабря. Гость студии — председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко.

Каким был уходящий год для Псковской городской Думы в целом? На чем был сделан акцент в работе городского парламента: нормативно-правовой деятельности, взаимодействии с избирателями, решении конкретных проблем жителей Пскова? Какая работа проведена депутатами по выполнению наказов избирателей?

Ведущая — Любовь Кузнецова.

Напомним, «Обратный отсчет» - традиционный ежегодный проект, в котором известные политики, общественные деятели и другие лидеры общественного мнения подводят итоги уходящего года.