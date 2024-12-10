Общество

Сервис «Ход исполнительного производства» стал доступен на «Госуслугах»

На портале «Госуслуги» стал доступен набор услуг для граждан и бизнеса, участвующих в исполнительном производстве. Теперь стороны производства могут воспользоваться сервисами «Госпочта» и «Ход исполнительного производства». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

С помощью сервиса «Госпочта» пользователи получают электронные повестки от судебных приставов и сведения о задолженностях в свой личный кабинет. Это позволяет участникам исполнительного производства быть в курсе всех событий и оперативно реагировать на них.

Сервис «Ход исполнительного производства» предоставляет информацию о принятых судебным приставом мерах, связанных с ограничениями в отношении должников и их имущества. Это позволяет участникам процесса следить за ходом производства и контролировать действия судебных приставов.

За 11 месяцев 2024 года на портал «Госуслуг» поступило 149 550 обращений от граждан, связанных с исполнительным производством. Чаще всего запрос делали взыскатели — юридические лица. Это свидетельствует о том, что новые услуги на портале «Госуслуг» пользуются популярностью среди участников исполнительного производства.

«Введение новых услуг на портале "Госуслуг" упрощает взаимодействие между участниками исполнительного производства и судебными приставами. Это способствует более эффективному и оперативному разрешению споров и конфликтов, связанных с исполнительным производством», - добавили в ведомстве.