Общество

Писковская школа признана лучшей в Псковском районе

Определены победители конкурса «Лучшая школа Псковского района–2024». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации района.

Фото здесь и далее: администрация Псковского района

Муниципальный конкурс призван привлечь внимание к достижениям образовательных учреждений и стимулировать инновации. Школы оценивались по строгим критериям, включающим качество образования и воспитания, использование современных технологий, эффективность программ развития, сочетание единоначалия и самоуправления, а также активность участия в различных конкурсах и фестивалях.

Семь школ района представили свои достижения экспертной комиссии в виде презентации. Победителями стали:

Писковская общеобразовательная школа; Москвинская общеобразовательная школа; Тямшанская гимназия.

Все участники получили дипломы, а победители – призеры: сертификаты на приобретение компьютерной техники на общую сумму 700 тысяч рублей. «Эта поддержка особенно важна для сельских школ и станет значительным подспорьем в их развитии. Поздравляем победителей!» - добавили в администрации.