Общество

Студентов псковских колледжей приглашают на Кубок России по интеллектуальным играм

III Кубок России по интеллектуальным играм-2025 проведет московский центр интеллектуальных игр «Сириус» при поддержке Центра развития интеллектуальных игр «РАИК» в Москве 16 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

К участию в кубке приглашаются студенты колледжей, техникумов, профессиональных училищ, возраст участников — от 14 до 25 лет. Подать заявку команда может по ссылке.

Игровой взнос отсутствует, команды принимают участие бесплатно.

В программе мероприятия, кроме основного турнира по игре «Интеллектуальное шоу "Ворошиловский стрелок"» с отборочными турами, плей-офф и финалом, разыгрываются комплекты наград в командном интеллектуальном спринте, парном миксе, парном миксте, мужском спринте, женском спринте.