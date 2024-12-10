Стартовал прием заявок на конкурс соцпроектов молодых семей Псковской области

Молодые семьи Псковской области могут представить на конкурс социальные проекты и получить до 1 млн рублей на его реализацию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
Прием заявок продлится до 18:00 16 декабря.
Принять участие могут молодые семьи, проживающие на территории региона и воспитывающие одного или несколько детей. Возраст заявителя должен быть не старше 35 лет (включительно) и не моложе 18 лет.
Конкурс проводится по двум направлениям:
Заявки можно направить на электронную почту: pskovmol@pskov.ru или по адресу: Псков, улица Конная, дом 2, кабинет 110 (Комитет по молодежной политике ПО). Более подробные условия участия в конкурсе представлены по ссылке.