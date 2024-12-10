Общество

Стартовал прием заявок на конкурс соцпроектов молодых семей Псковской области

Молодые семьи Псковской области могут представить на конкурс социальные проекты и получить до 1 млн рублей на его реализацию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Прием заявок продлится до 18:00 16 декабря.

Принять участие могут молодые семьи, проживающие на территории региона и воспитывающие одного или несколько детей. Возраст заявителя должен быть не старше 35 лет (включительно) и не моложе 18 лет.

Конкурс проводится по двум направлениям:

событийные мероприятия — форумы, слеты, фестивали, концерты, мастер-классы, просветительские мероприятия. Будет отобрано 7 победителей, которые получат до 300 тысяч рублей;

создание инфраструктуры — создание общественных пространств закрытых и под открытым небом, создание семейных сообществ, клубов молодых семей. Три проекта-победителя получат до 1 млн рублей.

Заявки можно направить на электронную почту: pskovmol@pskov.ru или по адресу: Псков, улица Конная, дом 2, кабинет 110 (Комитет по молодежной политике ПО). Более подробные условия участия в конкурсе представлены по ссылке.