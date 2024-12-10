Общество

Борис Елкин о работах в школе №2: Окончание капремонта вынужденно задержалось

Завершается капитальный ремонт школы №2 города Пскова. С 16 декабря дети начнут возвращаться в учебное заведение. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин/ Telegram-канал

В школе провели колоссальный объём работ. Специалисты провели замену кровли и всех коммуникаций, а также расширили помещения гардероба. Кроме того, провели косметический ремонт учебных классов, частичную замену мебели, кухонного оборудования и сантехники.

«Окончание капремонта вынужденно задержалось, но обновлённая школа, уверен, будет ещё долго радовать и учеников, и преподавателей», - отметил Борис Елкин.

Напомним, что администрация города Пскова и руководство школы ежедневно контролируют ход работ, чтобы как можно скорее возобновить учебный процесс.