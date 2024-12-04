Общество

Ремонт школы №2 в Пскове планируют закончить к 16 декабря

В Пскове близится к завершению капитальный ремонт школы №2. Полностью освободить здание от ремонтных работ планируется к 16 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

Фото: глава Пскова Борис Елкин / Telegram

В настоящее время подрядная организация завершает работы в гардеробных помещениях цокольного этажа. Также в помещениях проводится уборка (клининг).

Администрация города Пскова и руководство школы ежедневно контролируют ход работ, чтобы как можно скорее возобновить учебный процесс.

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Напомним, подрядчика привлекли к ответственности за срыв сроков ремонта школы.