Ремонт школы №2 в Пскове планируют закончить к 16 декабря

В Пскове близится к завершению капитальный ремонт школы №2. Полностью освободить здание от ремонтных работ планируется к 16 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.
Фото: глава Пскова Борис Елкин / Telegram
В настоящее время подрядная организация завершает работы в гардеробных помещениях цокольного этажа. Также в помещениях проводится уборка (клининг).
Администрация города Пскова и руководство школы ежедневно контролируют ход работ, чтобы как можно скорее возобновить учебный процесс.