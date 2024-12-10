Общество

Сотрудники УФСИН по Псковской области приняли участие в молебне в честь преподобного Пимена Угрешского

Сотрудники аппарата управления, отдела по конвоированию, следственного изолятора № 1, а также курсанты Псковского филиала Университета ФСИН России посетили один из старейших храмов Пскова – святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана с Примостья. Они приняли участие в молебне в честь преподобного Пимена Угрешского, небесного покровителя сотрудников уголовно-исполнительной системы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Провел богослужение настоятель Космодемьянского храма, помощник начальника УФСИН России по Псковской области по работе с верующими отец Михаил Федоров. Присутствующие зажгли свечи, помолились о здравии и благополучии своих близких. По окончании молебна священнослужитель обратился с проповедью, в которой рассказал о житии святого и его значении в истории церкви.

Напомним, что в 2024 году по благословению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла небесным покровителем для работников уголовно-исполнительной системы определен преподобный Пимен Угрешский, причисленный к лику святых Архиерейским собором Русской православной церкви.