Общество

Отпевание Валерия Павлова состоится в Пскове в храме Сергия с Залужья 13 декабря

Отпевание Валерия Павлова состоится в Пскове храме Сергия с Залужья (улица Свердлова 42А) в пятницу, 13 декабря, в 11:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении Союза писателей России.

Бывший председатель Общественной палаты Псковской области и экс-директор театра Валерий Павлов скончался сегодня, 11 декабря, после тяжёлоё продолжительной болезни. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял решение о посмертном награждении Валерия Павлова орденом «За заслуги перед Псковской областью».