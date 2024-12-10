Общество

Профсоюз помог медработнику с назначением досрочной пенсии

Профсоюз помог медицинскому работнику с назначением досрочной пенсии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном совете профсоюзов.

Псковский городской суд рассмотрел гражданское дело по исковому заявлению, подготовленное в интересах медицинского работника, в котором были заявлены следующие требования:

Обязать отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Псковской области включить в специальный стаж медицинской деятельности, дающий право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в льготном исчислении как 1 год за 1 год и 6 месяцев, с 2 октября 2023 года за период с 29 июля 1991 года по 15 декабря 1993 года в должности врача-интерна по гинекологии в городской больнице.

Обязать отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Псковской области назначить досрочную страховую пенсию по старости в соответствии с подпунктом 20 пункта 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ с даты возникновения права - с 10 октября 2024 года

По результатам исследования представленных сторонами доказательств, установления всех существенных обстоятельств дела суд принял решение удовлетворить исковые требования.

Правовую помощь члену профсоюза при подготовке искового заявления и представлении интересов в суде оказывал заместитель председателя Псковского облсовпрофа Андрей Стегний.