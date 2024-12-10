Общество

Игорь Иванов: Конституция закрепила за нашей страной статус социального государства

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов поздравил псковичей с Днём Конституции Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

«Этот день символизирует не только принятие главного документа нашей страны, но и нашу с вами активную роль в его формировании. Профсоюзы всегда были и остаются важным звеном в процессе разработки и принятия законов, которые определяют наше будущее. Мы гордимся тем, что внесли свой вклад в создание Конституции, которая сегодня отражает наши основные ценности и принципы», - подчеркнул Игорь Иванов.

Он отметил, что профсоюзы могут гордиться тем, что эффективно защищают права трудящихся и способствуют созданию справедливых условий труда для всех граждан, прилагая максимальные усилия ради улучшения жизни каждого человека в стране.

«Благодаря нашей совместной работе Конституция закрепила за нашей страной статус социального государства, где забота о человеке и его благосостоянии стоит на первом месте. Важнейшие положения о социальном партнёрстве и минимальном размере оплаты труда, который не может быть ниже прожиточного минимума, стали результатом нашего взаимодействия и настойчивости», - подытожил свое поздравление Игорь Иванов.