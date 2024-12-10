Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Александром Хлопковым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Обратный отсчет», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Гость студии — главный федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков. Он расскажет об итогах 2024 года, ответит на вопросы о новых вызовах и задачах, стоящих перед ним и аппаратом полномочного представителя президента РФ в СЗФО, а также о планах работы на 2025 год.
Ведущий — Александр Савенко.
Напомним, «Обратный отсчет» — традиционный ежегодный проект, в котором известные политики, общественные деятели и другие лидеры общественного мнения подводят итоги уходящего года.
Трансляция завершена