Общество

Омбудсмен наградил членов избирательной комиссии в Гдовском районе

В Международный день прав человека уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов вместе с секретарём областной избирательной комиссии Сергеем Ковальчуком вручил благодарности членам участковой комиссии и наблюдателям, работавшим на выборах в органы местного самоуправления Гдовского района в сентябре 2024 года. Торжественная церемония награждения прошла в недавно отремонтированном Доме культуры в посёлке Смуравьёво Гдовского района, сообщил Псковской Ленте Новостей Дмитрий Шахов.

Фотографии: Дмитрий Шахов

Выступая на торжественной церемонии, Дмитрий Шахов напомнил, что международные стандарты по проведению свободных выборов прежде всего упомянуты в статье 21 Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года, согласно которой «каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей, и воля народа должна быть основой власти правительства».

Как подчеркнул псковский омбудсмен, он регулярно в период всех выборных кампаний организует мониторинг соблюдения избирательных прав жителей Псковской области, лично посещая избирательные участки и присутствуя на самом кульминационном моменте всех выборов — подсчёте голосов избирателей. Такая деятельность очень важна, поскольку политические права граждан относятся к фундаментальным правам человека и гражданина, которые гарантированы как международными актами, так и Конституцией России. Поэтому очень важно для любого демократического государства, по мнению регионального уполномоченного по правам человека, как организованы и проходят выборы в органы власти, соблюдаются ли такие фундаментальные принципы, как всеобщее, равное и прямое избирательное право при тайном голосовании, деятельность избирательных комиссий на всех этапах, в том числе подсчёте голосов, установлении итогов голосования, определении результатов выборов, должна осуществляться открыто и гласно.

«Любые хорошие законы об избирательных правах граждан реализуют люди, которые работают в избирательных комиссиях, и в основном на общественных началах. Именно от их добросовестного отношения и профессионального исполнения таких важных государственных обязанностей, направленных на обеспечение избирательных прав граждан, зависит и отношение к выборам граждан России. То, что мне удалось увидеть на выборах в сентябре 2024 года, посмотреть за конкретной работой участковой комиссии №499 , говорит о том, что вы добросовестно выполнили эту государственную миссию как членов избирательной комиссии, так и наблюдателей, представляющих различные политические партии и объединения. Поэтому мне приятно сегодня вручить благодарности именно за образцовое исполнение государственных обязанностей по обеспечению прав жителей области на выборах в органы местного самоуправления Гдовского района», - сказал псковский омбудсмен.

Дмитрий Шахов напомнил, что по итогам мониторинга соблюдения избирательных прав уполномоченный по правам человека в Псковской области положительно оценил выборную кампанию 2024 года. Нарушений прав граждан, влекущих необходимость отмены результатов голосования, не установлено.

Обращаясь к участникам торжественной церемонии, секретарь Избирательной комиссии Псковской области Сергей Ковальчук от себя лично и от председателя облизбиркома Игоря Сопова поблагодарил всех за активную работу на своих избирательных участках. Сергей Ковальчук отметил, что все выборы проводятся большой системой избирательных комиссий, где работают неравнодушные граждане, но которые делают всё возможное, чтобы выборы для жителей Псковской области прошли на хорошем профессиональном уровне. И приятно, что такой независимый государственный институт как уполномоченный по правам человека на основании своего внутреннего мониторинга даёт объективную и беспристрастную оценку деятельности по реализации избирательных прав.

В конце церемонии председатель территориальной избирательной комиссии Антонина Веселова вручила ряду членов участковой комиссии и наблюдателям дипломы и почётные грамоты от Общественной палаты Псковской области и главы Гдовского района.

Благодарностями уполномоченного по правам человека в Псковской области за образцовое исполнение государственных обязанностей по обеспечению избирательных прав граждан награждены: