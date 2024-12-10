Выход на лед запретили в Палкинском районе. Об этом глава района Ольга Потапова сообщила в своем Telegram-канале.
Выход и выезд на лед запретили в соответствии с распоряжением администрации Палкинского района от 10 декабря 2024 №596-р «О запрете выхода населения на лёд водных объектов Палкинского района».
В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью людей на водных объектах района, установлены правила безопасности на льду:
«Помните, что до наступления устойчивых морозов лед остается непрочным и может стать причиной непоправимой трагедии», - сказала Ольга Потапова.
Также выход на лед запретили в Усвятском муниципальном округе.