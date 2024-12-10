Общество

Выход на лед запретили в Палкинском районе

Выход на лед запретили в Палкинском районе. Об этом глава района Ольга Потапова сообщила в своем Telegram-канале.

Выход и выезд на лед запретили в соответствии с распоряжением администрации Палкинского района от 10 декабря 2024 №596-р «О запрете выхода населения на лёд водных объектов Палкинского района».

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью людей на водных объектах района, установлены правила безопасности на льду:

на лед выходить запрещено;

нельзя выезжать на лед на транспортных средствах;

нельзя проверять прочность льда ударом ноги;

необходимо знать, что водоемы замерзают неравномерно: сначала у берега, на мелководье, в защищенных от ветра заливах, а затем на середине. Самые слабые места – у береговой линии.

«Помните, что до наступления устойчивых морозов лед остается непрочным и может стать причиной непоправимой трагедии», - сказала Ольга Потапова.

Также выход на лед запретили в Усвятском муниципальном округе.