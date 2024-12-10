Общество

Воспитатели будущего

Классные руководители играют важную роль в современном образовании. Это не только учителя, но и просветители, воспитатели, организаторы, связующее звено между всеми участниками образовательного процесса. От них напрямую зависит, в какой атмосфере будет развиваться школьник, насколько ему будет интересно и комфортно, какие ценности и знания он унесёт домой.

Какими вопросами занимаются учителя-наставники, и с какими трудностями сталкиваются? Какую помощь им оказывают советники по воспитанию? Почему важен диалог с учащимися, и как организовать взаимодействие с родителями? Эти и многие другие вопросы обсудили эксперты в ходе круглого стола в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Есть, чем поделиться

Поводом для встречи стал Форум классных руководителей Псковской области, который состоялся в Великих Луках. Подобное мероприятие прошло в регионе впервые и нашло положительный отклик у педагогического сообщества.

«Участники остались в полном восторге. Безусловно, туда попали не все классные руководители Псковской области, в связи с чем на следующий год исполнительный директор ФКР Александра Поблинкова предложила формат, который уже практикуется в других регионах, когда форумы проводятся несколько раз в год на муниципальном уровне для создания максимального охвата. Я думаю, что областной комитет по образованию на следующий год может согласовать по инициативе педагогов такие форматы», - отметила кандидат исторических наук, доцент, руководитель Псковского областного института повышения квалификации работников образования, член Общественной палаты Псковской области Екатерина Гончарова. Тем более, по её словам, среди псковских педагогов есть амбассадоры и послы федерального форума, готовые поделиться опытом.

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Начальник отдела региональной политики комитета по образованию Псковской области Андрей Ниневский поддержал инициативу: «Форум охватил всего лишь 200 классных руководителей - это малая доля тех людей, которые работают с детьми. У нас на территории области более 3 500 классных руководителей, и им есть, о чем поговорить, чем поделиться».

Представитель профильного комитета также напомнил, что в ходе пленарного заседания Форума классных руководителей шла речь о довольно большом количестве конкурсных мероприятий, проектов, которые организуются для педагогов и позволяют им развиваться, показывать свои достижения, делиться наработками. «Конкурсов достаточно много, в том числе на региональном уровне. Мы стараемся их не просто проводить, а делать это содержательно, чтобы люди не забывали о том, о чем они говорили в экспертном сообществе, а применяли это на практике. Правительство Псковской области при поддержке губернатора прикладывает достаточно много усилий для стимулирования и признания таких педагогов», - подчеркнул Андрей Ниневский.

По его наблюдениям, псковские учителя стали активнее подключаться к проектной деятельности, в том числе благодаря положительным примерам коллег. И речь не только о молодых специалистах, опытные учителя также интересуются различными конкурсами.

«Мы видим, что педагоги хотят развиваться. И даже не всегда ради какого-то материального стимулирования, в первую очередь, они это делают для признания. Безусловно, нам ещё есть над чем работать, но мы стараемся, чтобы педагогам было комфортно, интересно, чтобы это было не просто для галочки. Очень многое для этого делает и институт (повышения квалификации работников образования - прим. ред.), и «Навигаторы детства». Вопросы воспитания остаются для нас актуальными. Дети и тенденции меняются, поэтому будем стараться, чтобы всем было комфортно в образовательной среде», - добавил специалист.

О действительно важном

В рамках прошедшего форума большое внимание уделялось духовно-нравственному воспитанию обучающихся и реализации внеурочных занятий «Разговоры о важном». Две тематические площадки по данным направлениям провёл Ресурсный центр Всероссийского проекта «Навигаторы детства» Псковской области. Об особенностях организации данной работы в школах и полезных практиках, которыми поделились участники, рассказала главный эксперт отдела реализации проектов и программ в сфере патриотического воспитания граждан ФГБУ «Росдетцентр», региональный координатор Всероссийского проекта «Навигаторы детства» Юлия Колбасова.

Она напомнила, что программа внеурочной деятельности «Разговоры о важном» внедрена по инициативе президента Российской Федерации, и её главная задача - это воспитание гармоничной, социально развитой, активной личности.

«Данное занятие проходит первым уроком в понедельник. И, конечно же, все классные руководители принимают в этом активное участие. Роль советников директоров по воспитанию в данной программе - курирование, координирование общих процессов, помощь классным руководителям», - рассказала эксперт.

Тематика «Разговоров о важном» разнообразна и разработана Министерством просвещения РФ, цикл внеурочных занятий утверждается на весь учебный год, что методологически является большим подспорьем для классных руководителей. От последних требуется только адаптировать программу под свой класс с учётом индивидуальных особенностей учащихся и реализовать её на практике. «Очень приятно и отрадно знать, что эта программа получает широкий отклик среди обучающихся - им нравится, они многое узнают о развитии себя как личности, как части государства. Поэтому «Разговоры о важном» нужны», - считает Юлия Колбасова. При этом она обратила внимание на необходимость слышать детей, организовать диалоги и дискуссии, а также приглашать на занятия представителей некоммерческих организаций, общественности. Кроме того, «Разговоры о важном» должны не заканчиваться в понедельник, а продолжаться на протяжении всей учебной недели в виде общественно значимой деятельности. Например, ребята могут сходить с классным руководителем в приют, либо организовать сбор корма для бездомных животных. «То есть, чтобы действие продолжалось, и тогда это действительно останется в сердцах ребят», - уточнила эксперт.

Екатерина Гончарова в свою очередь заметила, что родителям необходимо вникать в то, что проходят их дети на «Разговорах о важном». «Не просто спрашивать, как прошёл день и поел ли ребенок в школе, а что сегодня интересного вам рассказывали, что вам запомнилось, что показалось значимым в том, что говорил классный руководитель или приглашенный гость. И тогда сами родители смогут сформулировать своё экспертное мнение относительно пользы данного формата», - озвучила рекомендации руководитель областного института повышения квалификации работников образования.

В качестве примера она привела занятия, приуроченные к государственным праздникам: благодаря этому родителям не нужно дома объяснять детям, что это за дата — всё это уже рассказали в школе. Эксперт добавила, что все педагогические практики, которые сейчас реализуются, основываются на предыдущем опыте, который дал хорошие результаты, но с учётом современных тенденций и запросов, которые формулирует само общество.

О пользе «Разговоров о важном» также говорила классный руководитель, советник по воспитанию директора гимназии № 29 города Пскова Оксана Кривенкова. Она рассказала, что в преддверии Дня Героев Отечества организовала литературный вечер, где дети читали стихотворения о войне. «Все остались очень довольны, и родители пришли на мероприятие. Мы не просто донесли информацию, что это за праздник, а состоялся диалог с детьми. Они рассказали о своих героях, на которых равняются — дедушек, прадедушек, врачей, учителей, участников СВО. Программа очень нужна и актуальна, потому что нацелена на духовно-нравственное воспитание детей», - считает педагог. Она заметила, что гимназия старается привлекать к занятиям людей и организации, которые могут помочь в раскрытии той или иной темы, в том числе специалистов российского общества «Знание».

Всесторонняя помощь

Немаловажная роль в организации внеурочной деятельности отведена советникам директоров по воспитанию. Эта должность была введена в школах и учреждениях среднего профессионального образования с 1 сентября 2023 года. В настоящее время в общеобразовательных организациях Псковской области насчитывается 159 советников, ещё 14 работают в системе среднего профессионального образования.

«Советник по воспитанию - это человек, который взаимодействует напрямую с детьми, с детскими объединениями. Он курирует и "Движение первых", и "Юнармию", и "Орлят России", волонтёрские движения, школьные театры, медиацентры. Ну и, конечно же, напрямую работает с классными руководителями, старается привлечь социальных партнеров. Это интересная работа, которая не даст тебе покоя. Ты всегда должен быть на связи с детьми: если они видят, что ты горишь своим делом, тоже будут увлекаться и гореть», - описала Оксана Кривенкова суть своей деятельности.

Региональный координатор Всероссийского проекта «Навигаторы детства» подчеркнула, что советники в большей степени работают именно с детьми (причём как с активными, так и с ребятами из «группы риска»), занимаются развитием воспитательных пространств, которых с каждым годом становится больше. «Мы видим динамику. Активно начало работать ученическое самоуправление, развиваются медиацентры, школьные театры, музеи. Мы сотрудничаем с региональным проектом «Лига дебатов» Псковского областного Собрания депутатов, созданы более 70 клубов дебатов, которые возглавляют советники директоров по воспитанию. Практически все советники являются руководителями первичных отделений «Движения первых», - перечислила Юлия Колбасова.

Она также сообщила, что с 3 по 5 декабря в Москве состоялся очный этап 3-й Всероссийской детской премии «Новая философия воспитания». Этот конкурс проводится среди сообщества советников директоров по воспитанию и муниципальных координаторов. В 2024 году он собрал на ВДНХ более полутора тысяч участников, был среди них и представитель Псковской области. В двадцатку лучших в номинации «Вдохновитель команды среди муниципальных координаторов» вошла сотрудник ресурсного центра Псковской области Нина Буровцева, которая курирует советников в Себежском районе, Опочецком и Красногородском муниципальных округах.

«Испытания были сложные, интересные. Нина Владимировна отметила, что это действительно очень большое событие в части профессионального роста. Мы желаем ей успехов и уверены, что в следующем году у нас также будут достойные представители на этом федеральном конкурсе», - добавила региональный координатор Всероссийского проекта «Навигаторы детства».

Екатерина Гончарова подчеркнула, что советникам и муниципальным координаторам в регионе оказывается вся необходимая поддержка. В частности, реализуется программа профессиональной переподготовки, подразумевающая ряд направлений, в том числе в сфере работы с девиацией, духовно-нравственного воспитания, взаимодействия с родительской аудиторией.

«По поручению комитета по образованию Псковской области в рамках госзадания была разработана программа профпереподготовки, которая позволила по запросу регионального представительства «Росдетцентра» обучить советников по воспитанию. Эта программа продолжится на 2025 год в связи с тем, что с 1 сентября команда советников по воспитанию наверняка пополнится новыми педагогами, которым потребуется профпереподготовка. Мы в плотном контакте и стараемся работать по тому запросу, который формулирует педагогическое сообщество, в том числе через «Росдетцентр», Министерство просвещения, комитет по образованию Псковской области, для того, чтобы работа института была максимально эффективна при реализации государственных и региональных задач», - отметила руководитель ПОИПКРО.

Команда единомышленников

Особое внимание в ходе круглого стола уделили необходимости взаимодействия всех участников образовательного процесса — классных руководителей, советников по воспитанию, педагогов-организаторов, заместителей по воспитательной работе. У каждого из них свой список задач, но итоговый результат всегда складывается из совместных усилий.

«У нас в гимназии все идут навстречу, друг другу помогают. К кому бы я ни обращалась, мне ни разу не было отказано. Многое, конечно же, зависит от детей, от их активности. Но классный руководитель играет большую роль, им может стать не каждый человек. Ты должен быть активным, очень любить детей, знать их психологию, обладать общими знаниями для того, чтобы тебя уважали, чтобы к тебе обращались», - озвучила свой секрет успеха Оксана Кривенкова. По её словам, зачастую дети сами приходят с идеями, хотят участвовать в мероприятиях.

Педагог выделила ещё одну важную составляющую образовательного процесса: взаимопонимание со стороны родителей, о чём также шла речь на прошедшем Форуме классных руководителей.

«Есть или чересчур активные, или, наоборот, родители, которым ничего не нужно. И вот хочется, чтобы были такие, которым нужно, чтобы они помогали нам, чтобы больше откликались на наши просьбы. Тогда, мне кажется, работа была бы идеальной. Потому что дети помогут, если они видят, что есть отзыв и помощь как с нашей стороны, так и со стороны родителей», - уверена советник.

Екатерина Гончарова добавила, что взрослым стоит осознавать ответственность за своих детей, не думать, что если ребенок ушел в школу, то там за него полностью отвечает образовательная организация. «Иногда родитель включается только по факту прибытия ребенка домой, это неверно. Именно родитель формирует у ребёнка восприятие школы, отношение к классному руководителю, к педагогам, к системе образования в целом. И если родитель не будет дома отрабатывать те же самые задачи, которые начинаются в понедельник с «Разговоров о важном», продолжаются в формате тематических классных часов и воспитательных мероприятий, то эффективность работы будет гораздо ниже, чем заложенный потенциал. Поэтому только личная ответственность каждого родителя или законного представителя относительно своего ребенка даст тот результат, на который нацелена вся система», - считает руководитель ПОИПКРО.

Аналогичного мнения придерживается региональный координатор «Навигаторов детства»: если будет единая команда единомышленников, корабль поплывет в нужном направлении. Она констатировала, что 2025-й год принесёт новые вызовы, и всем важно быть к ним готовым — и педагогам, и руководству образовательных учреждений, и родителям.

Кроме того, спикеры обсудили различные инициативы, которые внедряются в школьное образование в последние годы. Эксперты согласились, что трудности на местах, безусловно, есть, но все они преодолеваются технически, и в целом все инновации сказываются позитивно. «За последние 6 лет школы достаточно сильно оснастили, в том числе в технологическом плане. Поэтому даже если и есть какие-то сложности, они очень локальные, точечные, и мы стараемся их оперативно отрабатывать с руководством организаций и муниципалитетами, это касается и учебной литературы. Думаю, что на данный момент необходимые инструменты у всех есть. Было бы желание», - подчеркнул Андрей Ниневский.

Руководитель областного института повышения квалификации работников образования подтвердила, что нововведения во благо, так как способствуют единообразию и внедрению системного подхода. «Это позволяет сформировать общее понимание социальной реальности, чтобы каждый ребенок в любом уголке РФ прекрасно понимал, в какой стране он живет, какое у него будущее, какие возможности социального, личностного становления и профессионального завтра у него есть. Я считаю, что системность и структурированность - это залог успешного функционирования любой общественной, социальной и вообще человеческой общности. Вариативности и возможности маневра это не лишает, а педагоги получают поддержку. Классные руководители говорят о бюрократической нагрузке - государство создает новые цифровые инструменты, которые позволяют минимизировать трудозатраты», - заметила Екатерина Гончарова и в качестве примера назвала конструкторы образовательных и воспитательных программ, разработанные в помощь педагогам.

Сегодня российское образование переживает важные изменения, стараясь соответствовать современным требованиям и вызовам. Различные инновации в учебном процессе, конкурсы, проекты и прочие мероприятия необходимы как педагогам, так и ученикам, их родителям и обществу в целом. Первый областной Форум классных руководителей наглядно продемонстрировал, почему всем важно двигаться в одном направлении, и, очевидно, станет хорошей традицией для региона и пойдёт на благо воспитания и обучения подрастающего поколения.

Ульяна Лаблюк