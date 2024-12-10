Общество

Фотокорреспондент ПЛН получила спецприз международного медиапроекта «Мгновения поиска»

Объявлены победители международного медиапроекта «Мгновения поиска», на который было прислано более 500 творческих работ, результаты опубликованы в Telegram-канале Поискового движения России. Фотокорреспондент Псковской Ленты Новостей Анна Тягунова на конкурсе получила специальный приз в номинации «Вахта памяти».

Два других псковских фотографа заняли призовые места в международном медиапроекте «Мгновения поиска». Третье место в номинации «Живём в поиске» получила Варвара Козлова, а в номинации «Это нужно живым» второе место досталось Елизавете Мамчур.

Фотопроект «Мгновения поиска» назван в честь Александра Орлова, одного из старейших поисковиков России и основателя Новгородской областной поисковой экспедиции «Долина». Орлов, будучи профессиональным журналистом, первый начал летопись поисковой деятельности в районе деревни Мясной Бор и способствовал популяризации работы поисковиков.

Цель проекта — привлечь внимание к поисковой работе и популяризировать деятельность поисковых отрядов, направленную на увековечивание памяти погибших за Отечество.