Общество

Псковский омбудсмен рассказал студентам о правах человека

В День Конституции Российской Федерации, 12 декабря, для студентов Пскова состоялся урок, посвящённый правам человека и традиционным семейным ценностям. Его провёл уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов, кандидат юридических наук. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил псковский омбудсмен.

Фото здесь и далее: Дмитрий Шахов

Мероприятие было организовано совместно с руководством Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области в рамках всероссийской образовательной акции «Единый урок "Права человека"».

Выступления перед студентами Псковского государственного университета омбудсмена и помощника руководителя регионального Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации Николая Федюнина были приурочены ко Дню Конституции Российской Федерации, Международному и Национальному дню прав человека, а также к Году семьи, объявленному в России в соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Путина.

Единый урок прав человека проводится уже седьмой год по предложению уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

В ходе урока уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов ознакомил студентов с историей создания Организации Объединённых Наций. Генеральная Ассамблея ООН 10 декабря 1948 года приняла Всеобщую декларацию прав человека.

Псковский омбудсмен рассказал о том, как на этот процесс повлияли итоги Первой и Второй мировых войн. Он подчеркнул важность этого исторического и признанного на международном уровне правового акта, который стал катализатором развития системы защиты прав человека во многих странах мира, включая Россию.

Дмитрий Шахов отметил, что всё лучшее, что было выработано мировым сообществом в области прав человека и гражданина, нашло отражение в Конституции Российской Федерации, принятой 12 декабря 1993 года в результате всенародного голосования.

О реализации конкретных прав и свобод граждан страны уполномоченный по правам человека в Псковской области рассказал на примерах своей профессиональной деятельности, а также новых поправках к Конституции России, которые были приняты в 2020 году.

О соблюдении прав и свобод граждан в уголовно-правовой в сфере при реализации положений Конституции России студентам рассказал помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Псковской области Николай Федюнин. На конкретных примерах практической деятельности сотрудников Следственного управления он показал как применяются нормы Конституции России, посвященные основным правам, свободам и обязанностям человека и гражданина.

По итогам своих выступлений псковский омбудсмен Дмитрий Шахов и помощник руководителя Следственного управления Николай Федюнин ответили на вопросы студентов.

Всем, кто принял участие в во встрече и активно отвечал на вопросы, были вручены памятные подарки от уполномоченного по правам человека в Псковской области.