Общество

Проблемы Псковской области обозначил главный федеральный инспектор

Проблемы Псковской области перечислил главный федеральный инспектор по региону Александр Хлопков в программе «Обратный отсчет» на «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Для меня важно слушать и слышать федеральных коллег, коллег из региона. Потому что бывают трудности. Важно услышать человека, понять проблемы», - рассказал Александр Хлопков.

Инспектор перечислил проблемы, с которыми сталкивается Псковская область.

«Проблемы в Псковской области есть фундаментальные, например, демографическая. Когда я встречаюсь с главами муниципалитетов и они рассказывают, сколько человек жило на этой территории раньше, становится грустно. Хочется, чтобы было больше россиян, больше псковичей. Ведь чем больше людей, тем более масштабные задачи мы можем решить. Численность населения является очень важным фактором», - сказал он.

Для решения этой проблемы есть комплекс мер поддержки, но надо, чтобы он приносил результат, подчеркнул Александр Хлопков. «Каждый свою лепту вносит, но, к сожалению, усилий, которые мы принимаем в данной части как жители Псковской области, оказывается недостаточно», - сказал он.

Также к важным проблемам региона он отнес: уровень финансовой обеспеченности, состояние коммунальных сетей, дорог, кадровую проблему.

Помимо прочего, в 2024 году возбуждено множество уголовных дел по статьям о коррупции. В том числе в Псковском городском суде рассматривается дело бывшего заместителя главы администрации города Пскова Александра Грацкого, в связи с этим Александр Хлопков высказал свое мнение: «Если допущено нарушение кем-то, то нужно сигнализировать об этом, а не фантазировать о том, на кого "закрутят гайки". Мне такая широкая формулировка не нравится. Как это понимать? В нашей стране был период, когда закручивали гайки, и я не думаю, что мы хотим к нему вернуться. Важно, если есть информация, что кто-то нарушает закон, то нужно ей поделиться».

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Напомним, «Обратный отсчет» - традиционный ежегодный проект радио «ПЛН FM», в котором известные политики, руководители органов государственной власти и местного самоуправления, общественные лидеры, деятели культуры и представители других сфер подводят итоги уходящего года. В декабре 2024-го участниками программ уже стали сенатор от Псковской области Алексей Наумец, депутаты Государственной Думы — секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский и экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев, художественный руководитель - директор Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев, председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко. В ближайшие недели гостями студии станут другие известные лидеры общественного мнения.