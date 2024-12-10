Общество

Прогноз на 2025 год дал главный федеральный инспектор по Псковской области

2025 год будет хорошим, хотя и без трудностей не обойдется. Такое мнение высказал главный федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков в программе «Обратный отсчет» на «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я, конечно, не пророк, но, по моим субъективным ощущениям, сильный заряд для развития страны мы сформировали. Если 2022 год можно условно назвать годом пробуждения, 2023 год - это год переосмысления, то 2024 - год понимания», - выразил свое мнение Александр Хлопков.

Он отметил, что в огромной стране понимание приходило постепенно. «Но у меня есть ощущение, что в этом заряде мы можем идти наступательно, ритмично и хорошо. Я думаю, что 2025 год будет хорошим годом. Трудности будут, но то, что мы можем действовать едино и консолидировано, мы продемонстрировали», - высказался федеральный инспектор.

Напомним, «Обратный отсчет» - традиционный ежегодный проект радио «ПЛН FM», в котором известные политики, руководители органов государственной власти и местного самоуправления, общественные лидеры, деятели культуры и представители других сфер подводят итоги уходящего года. В декабре 2024-го участниками программ уже стали сенатор от Псковской области Алексей Наумец, депутаты Государственной Думы — секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский и экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев, художественный руководитель - директор Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев, председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко. В ближайшие недели гостями студии станут другие известные лидеры общественного мнения.