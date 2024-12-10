Общество

Требование снести рекламный экран на площади Ленина в Пскове рассматривают в апелляции

Вопрос о демонтаже рекламного экрана, установленного на площади Ленина в Пскове, рассматривает Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд в Вологде. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно из собственных источников.

Фото: Яндекс. Карты

Согласно предыдущему решению суда, владелец экрана обязан был его демонтировать. Однако до окончательного решения суда апелляционной инстанции владелец не выполнит это требование.

Если владелец проиграет в апелляции, ему придётся демонтировать экран. Решение должно быть вынесено до Нового года.

Ранее Арбитражный суд Псковской области отказал ООО «Городской формат» в признании недействительным одностороннего отказа администрации города Пскова от договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на площади Ленина.