Общество

Муниципальная реформа способствует развитию движения ТОС — Елена Тимашова

Муниципальная реформа способствует развитию территориального общественного самоуправления. Об этом начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова сообщила во время брифинга в пресс-центре ПЛН 12 декабря.

«В нашем комплексе мер по развитию кадрового потенциала одним из мероприятий стоит формирование кадрового резерва из актива территориальных общественных самоуправлений. Это одно из мероприятий, которые мы очень хотим организовать. Создать определенную кадровую скамейку. С учетом того, что мы переходим на муниципальные округа, освобождается большое количество депутатов сельских поселений. Их них многие могут не войти в состав депутатов округа, и они могли бы возглавлять территориальные общественные самоуправления. Некоторые сельские депутаты делали это и ранее», — сказала Елена Тимашова.

Она отметила, что у правительства есть план создать общественные советы на территории сельских населенных пунктов.

«Муниципальная реформа способствует развитию движения ТОСов. Бывшие депутаты сельских поселений, лидеры ТОСов могут быть связующим между администрацией и людьми. Я считаю, что за ними будущее», — заключила Елена Тимашова.