Общество

Настоящее и будущее псковских ТОСов стало темой брифинга в пресс-центре ПЛН. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию онлайн-брифинга, который прошел на площадке объединенного пресс-центра Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» 12 декабря.

В формате брифинга промежуточные итоги работы территориальных общественных самоуправлений в 2024 году подвела начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова.

Сколько ТОС сейчас зарегистрировано в Псковской области? Какова доля реально работающих? Какие проекты в основном реализуют ТОС, а какие наименее популярны? Насколько недобросовестный подрядчик губителен для реализации проекта ТОС? Как долго просуществует механизм территориального общественного самоуправления? Ведущий - Артем Татаренко.