Общество

Первый в России центр православного добровольчества открылся в Печорах

Торжественное открытие первого в России центра православного добровольчества «Путь добра» состоялось в Печорах сегодня, 12 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по молодежной политике.

Фото здесь и далее: региональный комитет по молодежной политике

Проект по созданию центра православного добровольчества «Путь добра» в Печорах стал победителем всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки добровольчества (волонтерства) «Регион добрых дел» в 2023 году. Проект получил финансирование в размере 6,6 миллионов рублей.

В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель губернатора Ольга Тимофеева, митрополит Псковский и Порховский Матфей, врио председателя регионального комитета по молодежной политике Дмитрий Яковлев и глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев.