Общество

Гражданская панихида и прощание с Валерием Павловым проходят в псковском театре

Гражданская панихида и прощание с почетным гражданином Пскова, заслуженным работником культуры РФ, председателем Общественной палаты Псковской области нескольких созывов, экс-директором театра Валерием Павловым проходит в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина 13 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На церемонии присутствуют председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по труду и социальной политике регионального парламента Игорь Дитрих, председатель законодательного комитета Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов, председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов, заместитель главы города Алексей Несмашный и многие другие.

Напомним, 11 декабря не стало Валерия Павлова. Отпевание состоится в Пскове храме Сергия с Залужья (улица Свердлова, 42-а) в пятницу, 13 декабря, в 11:00.

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Губернатор Михаил Ведерников принял решение о награждении Валерия Павлова орденом «За заслуги перед Псковской областью» посмертно.