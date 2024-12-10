Общество

Псков простился с Валерием Павловым

Память о почетном гражданине Пскова, заслуженном работнике культуры РФ, председателе Общественной палаты Псковской области нескольких созывов, экс-директоре театра Валерии Павлове навсегда останется в сердцах жителей Пскова, сказал председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов на церемонии прощания с Валерием Павловым 13 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

«Сегодня, действительно, трагический день для нас всех. Ушел человек, благодаря которому, инициативам которого, таланту которого многие идеи Общественной палаты были воплощены в жизнь, большое количество законопроектов, законов, которые потом принимались областным Собранием депутатов. Тогда еще не было четкого регламента, процедур, но все они (законопроекты - ред.) появлялись в живых обсуждениях», - сказал председатель Общественной палаты Псковской области.

Александр Седунов поделился, что был знаком с Валерием Павловым еще со школьных лет, а после много раз встречался с ним в университете и в Общественной палате. «Память о нем навсегда останется в наших сердцах», - заключил он.

Свои соболезнования также выразили заместитель главы города Пскова Алексей Несмашный, первый заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по культуре Владимир Куприн, председатель Псковского регионального отделения Союза театральных деятелей РФ Александр Овчаренко, заслуженные артисты России Сергей Попков и Виктор Яковлев.

«Я благодарен ему за те годы в нашем театре. Благодаря тому, что он начал вникать абсолютно во все аспекты театра, он быстро стал театральным человеком. Но больше всего располагало его отношение к людям. Он видел ценность каждого человека», - выразил соболезнования Виктор Яковлев.

Напомним, 11 декабря не стало Валерия Павлова. Сегодня, 13 декабря, в Пскове в храме Сергия с Залужья состоялось отпевание. Гражданская панихида и прощание с почетным гражданином Пскова прошли в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина.

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Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял решение о награждении Валерия Павлова орденом «За заслуги перед Псковской областью» посмертно.