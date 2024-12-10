Отпевание Валерия Павлова проходит в псковском храме Сергия с Залужья

Отпевание почетного гражданина Пскова, заслуженного работника культуры РФ, председателя Общественной палаты Псковской области нескольких созывов, экс-директора псковского театра Валерия Павлова проходит в псковском храме Сергия с Залужья 13 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Напомним, 11 декабря не стало Валерия Павлова. Гражданская панихида и прощание с почетным гражданином Пскова прошли в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина.
Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял решение о награждении Валерия Павлова орденом «За заслуги перед Псковской областью» посмертно.