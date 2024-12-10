Общество

Спрос на работников сферы продаж увеличился перед Новым годом – аналитики

Абсолютными лидерами по числу новых рабочих мест и спросу у бизнеса Псковской области оказались работники сферы продаж, начиная с кассиров и продавцов и заканчивая менеджерами по продажам. К такому выводу пришли аналитики hh.ru, которые проанализировали региональный рынок труда за последний месяц.

По итогам за последние 30 дней работодатели Псковской области разместили более 3,7 тыс. новых вакансий. Это на 15% больше, чем в конце 2023 года. При этом, если сравнивать текущую ситуацию с кадровой потребностью в конце 2022 года, то мы увидим, что сейчас местные работодатели ищут работников чаще, чем в 2022. Причем прирост существенный: кадры сейчас нужны на 42% больше, чем в конце 2022. Относительно конца 2021 года потребность в кадрах сейчас тоже высокая: на данный момент местные компании на 22% больше нуждаются в кадрах, чем три года назад.

Местным компаниям за последнее время нужно было более 1 тыс. таких специалистов. Более того, если сравнивать с прошлым годом, спрос на специалистов сферы продаж вырос на 14%. На втором месте по спросу у местных работодателей – рабочие разных специальностей, для них было размещено более 930 новых вакансий. Наконец, на третьем месте по спросу у работодателей перед Новым годом – кадры из производственного сектора (для них было открыто 640 новых рабочих мест).

Кроме того, несмотря на конец года, местные работодатели активно ищут кадры в сфере строительства и недвижимости и в секторе транспорта и логистики. Топ востребованных областей пополняет и сфера розничной торговли, где потребность в работниках за год взлетела на 29%.