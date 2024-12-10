Общество

Умер актер Владимир Зимников

Советский и российский актер кино и театра Владимир Зимников, снявшийся в сериале «Жизнь и судьба» и в фильме «Зоя», скончался в возрасте 74 лет в Самаре, сообщил Самарский театр юного зрителя «СамАрт» на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня не стало актера театра «СамАрт» Владимира Ивановича Зимникова. Более 50 лет Владимир Иванович служил (самарскому - ред.) театру... До последнего Владимир Иванович репетировал в спектакле по Брехту «Добрый человек из Сычуани». Доброта и отзывчивость, высокая театральная культура, неземная любовь к своей жене Ларочке. Таким мы запомним нашего Владимира Ивановича», - говорится в сообщении.

Причина смерти не уточняется.

Зимников родился в сентябре 1950 года, в 1972 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. В качестве артиста Зимников дебютировал на сцене Ленинградского Малого драматического театра в спектакле «Судьба барабанщика» Аркадия Гайдара, исполнив роль Сергея Щербачева.

В Куйбышевском ТЮЗе играл в детских спектаклях, при этом он запомнился и по «взрослым» ролям Дубровского, Жадова Островского, Костылева Горького, Фигаро Бомарше, Фомы Коршунова Шолохова. Позднее Зимников работал в Брянском государственном драматическом театре, театрах «Самарская площадь», «Камерная сцена», «Понедельник», пишет РИА Новости.

С 2007 года артист вернулся в самарский ТЮЗ, где сыграл Николая Петровича Кирсанова («Отцы и дети» Тургенева), Мартына Прокофьича Нарокова («Таланты и поклонники» Островского) и другие роли.