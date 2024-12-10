Общество

Продолжается прием заявок на конкурс «Лучшее новогоднее оформление территорий города Пскова»

Продолжается прием заявок на конкурс «Лучшее новогоднее оформление территорий города Пскова». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделе предпринимательства и потребительского рынка администрации города Пскова.

Прислать заявку на участие в конкурсе могут не только представители социальных учреждений, объектов торговли, сервиса и услуг, объектов гостиничного и ресторанного бизнеса, но также и обычные горожане, которые проявили активность и украсили свои окна, балконы и дворы.

Заявки на участие в конкурсе с приложением фото- и видеоматериалов принимаются по электронной почте: konkurs@pskovadmin.ru с 1 по 25 декабря. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (8112) 29-10-67.

«Обращаем ваше внимание, что многие граждане присылают на почту только фотоматериалы, без какой-либо дополнительной информации. Такие заявки мы, к сожалению, принять не можем», — отметили в отделе предпринимательства и потребительского рынка городской администрации.

Заявка должна быть оформлена по установленной форме, которая отличается для юридических и физических лиц.

Оценку новогоднего оформления организаций и предприятий будет производить экспертное жюри, также будет применено интернет-голосование. Самые активные жители города и организации будут отмечены в различных номинациях.

Итоги конкурса подведут в январе. Победители, занявшие призовые места конкурса, награждаются благодарственными письмами и подарками.