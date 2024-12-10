Общество

Метель прогнозируется на территории Псковской области в выходные

В Псковской области в предстоящие выходные ожидается снежная и морозная погода. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Выходные должны быть зимние и снежные», - рассказала Тала Нещадимова.

Температура воздуха, особенно ночами, будет находиться на уровне от 0 до -5 и от -2 до -7 градусов. Также прогнозируются осадки в виде снега, ожидается метель.

Будет дуть ветер южных направлений, порывистый.