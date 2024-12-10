Общество

В родительских чатах в Пскове распространяют фейк о закрытии школ на карантин

В родительских чатах в Пскове распространяют фейковое сообщение о том, что с 16 декабря школы города уходят на дистанционное обучение. Как Псковской Ленте Новостей сообщили источники в администрации города Пскова, эта информация не соответствует действительности.

В фейковом сообщении указано, что школы якобы закрывают в связи с большим числом случаев внебольничной пневмонии.

Ранее сообщалось, что 29 классов в 21 общеобразовательном учреждении Псковской области закрыли на карантин по причине заболевания ОРВИ.