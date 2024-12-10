Общество

Более 250 нарушений создания доступной среды за год выявила прокуратура в Псковской области

Прокуратура Псковской области ведет активную работу в рамках мониторинга нарушений условий доступной среды для инвалидов, об этом сообщил прокурор Псковской области старший советник юстиции Андрей Мошков на заседании коллегии при главном федеральном инспекторе по Псковской области по вопросу создания доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В текущем году органами прокуратуры выявлено более 250 нарушений законодательства об охране прав инвалидов, в целях устранения которых внесено 30 представлений, в суды области направлено 32 исковых заявления. По результатам рассмотрения мер прокурорского реагирования более 15 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности», - доложил Андрей Мошков.

По результатам заседания коллегии выработан комплекс мер для взаимодействия органов власти, контролирующих органов и региональной организации «Всероссийского общества инвалидов» в сфере обеспечения комфортной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья.