Общество

Федеральный инспектор в Пскове рассматривает вопросы создания доступной среды

13 декабря в Пскове проходит комиссия при главном федеральном инспекторе по Псковской области по вопросу создания доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Большую роль играет опыт. Он позволяет принимать решения и делать выбор. Вы принимаете решения, опираясь на опыт. Опыта жизни и перемещения с помощью технических средств реабилитации у нас нет. Поэтому до конца понять проблему, не имея этого опыта, сложно. Нам нужна помощь», - выступил с приветственным словом главный федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков.

В Псковской области проживает свыше 46 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 2 896 детей. Это 8% населения региона. При этом трудности, обусловленные отсутствием инфраструктуры, также негативно отражаются на качестве жизни иных маломобильных групп населения: пенсионеров, травмированных лиц, родителей малолетних детей.

В ходе заседания планируются выступления председателя регионального отделения «Всероссийского общества инвалидов» Марины Борисенковой, прокурора области, руководителей органов государственной власти, а также выработка необходимых предложений и рекомендаций.