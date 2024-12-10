Общество

95-летие отметила жительница Псковского района

Жительница деревни Фёдоровщина Логозовской волости отпраздновала свой 95-летний юбилей. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Федорова в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / Telegram-канал

Нина Петровна приехала в Фёдоровщину после Великой Отечественной войны и с тех пор без малого 80 лет живёт в этой деревне. Она имеет статус труженика тыла, так как во время войны работала в тылу, приближая Победу.

Многие годы Нина Петровна трудилась в местной пекарне, обеспечивая хлебом и другими хлебобулочными изделиями жителей ближайших деревень. У неё двое детей и двое внуков.

«От всего сердца желаю Нине Петровне крепкого здоровья, любви и заботы близких! Пусть в доме царят покой, уют и гармония!» - высказала свои поздравления Наталья Федорова.