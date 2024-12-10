Общество

Новогодние огни на ели зажгли в Великих Луках

В городе Великие Луки 14 декабря состоялась торжественная церемония зажжения огней на главной новогодней ёлке. Эту почётную миссию выполнил четырёхлетний Демьян Суханов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города Великие Луки.

Фото: Администрация города Великие Луки

Демьян Сухов родился без ушей и слуховых проходов, что требовало медицинской помощи для исправления трагической ситуации. С 2022 года родители Демьяна Сухова привлекли к сбору пожертвований сотни неравнодушных людей и несколько благотворительных фондов. Благодаря их усилиям, слух мальчику был успешно восстановлен.

Вместе с главой администрации города Андреем Беляевым и мамой Яной Суховой, Демьян принял участие в зажжении огней на ёлке. С помощью волшебства мальчик включил гирлянды. После этого прозвучало стихотворение, и Демьян получил новогодний подарок.

Семья Сухановых стала еще одним реальным свидетельством – чудеса случаются.

«В нашей семье чудеса точно случаются. Пример этому - наш сыночек Демьян. Нужно верить в чудеса, в чудесных людей, прежде всего, потому что их у нас много в городе и стране. Нашему сыну помогли и случилось такое чудо. Потому что теперь он слышит. Это очень счастливый для нас год, теперь мы можем загадать что-то другое. Он слышит и мы очень счастливы!», - поделилась эмоциями мама Демьяна Яна Суханова.