Общество

Десятиклассник из Пскова занял второе место на международном Менделеевском конкурсе

Тимофей Ковалев - десятиклассник Псковского технического лицея, занял второе место на первом Международного Менделеевского конкурса для школьников. Школьник представил на конкурсе свою работу под названием «Мобильный генератор электроэнергии на пьезоэлементах». Об этом сообщили в Telegram-канале «Год Менделеева 2024».

На конкурсе эксперты просмотрели и выслушали более 500 работ. Побороться за победу приехали школьники из 6 стран и 40 регионов. Всем призёрам после новогодних праздников пришлют дипломы, сертификаты и благодарственные письма.

Конкурс проходит в рамках проекта «Год Менделеева», посвященного празднованию 190-летия со дня рождения Д.И. Менделеева и 300-летию со дня основания Российской академии наук.

Напомним, что в сентябре этого года Тимофей Ковалев стал призёром всероссийского конкурса «Научная Вселенная».