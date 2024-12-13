Общество

Эксперт рассказал, почему опасно ездить на машине со снегом на крыше

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр предупредил об опасности при поездках на машине со снегом на крыше, так как это может привести к аварии.

По словам эксперта, снег может соскользнуть и упасть на автомобиль, следующий сзади, что будет неприятной неожиданностью для водителя.

Он также подчеркнул, что снег, оставленный на крыше, превращается в лед, который может повредить краску автомобиля, если при очистке придется оказывать давление.

Похожим образом при торможении снег с крыши машины может завалить стекло водителю, и дворники тоже могут справиться не сразу. Снег с крыши эксперт рекомендует убирать как можно быстрее