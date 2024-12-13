Общество

Ученые разработали уникальную клеточную модель плаценты

Российские ученые создали более совершенную клеточную модель плаценты, которая лучше соответствует естественному строению органа, чем существующие аналоги. Разработка предназначена для поиска новых методов лечения осложнений и создания лекарственных препаратов. Клинические исследования с участием реальных пациенток представляют серьезную проблему, так как противоречат медицинской этике, отметили эксперты.

Над разработкой реалистичной модели «плаценты на чипе» трудились специалисты Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы вместе с коллегами из НМИЦ Акушерства, гинекологии и перинатологии имени В.И. Кулакова, Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» и Сколтеха. Медики разместили между традиционными для таких систем клеточными слоями прослойки с макрофагами, которые играют важную роль во время беременности и отвечают за то, чтобы плод не отторгался организмом матери. Изобретение может заметно упростить и ускорить этот процесс, полагают они.

«Макрофаги тоже часть плаценты, очень важная часть, которая, по нашим данным, даже определяет некоторые патологии. Но макрофагов нет в существующих моделях. В реальности у ворсины плаценты есть несколько слоев — это синцитиотрофобласт, который покрывает ее, а внутри — клетки эндотелия. Посередине между ними строма, а в ней как раз макрофаги. До нас этот клеточный компонент вообще никто не обсуждал и не использовал, хотя он необходим», — сказала доцент кафедры гистологии, цитологии и эмбриологии медицинского института РУДН Полина Вишнякова.

Как пояснила исследователь, макрофаги локализованы в организме повсеместно. Это клетки врожденного иммунитета, которые есть в любом органе. Они отвечают за фагоцитоз — поглощение патогенных веществ и бактерий. Макрофаги поедают умершие, вирус-зараженные и могут съедать опухолевые клетки. В плаценте у них важнейшая функция — поддерживать нормальный иммуннотолерантный фон, чтобы ребенок не отторгался организмом матери, пишут «Известия».

«Нашу разработку можно использовать для моделирования и поиска способов лечения больших акушерских синдромов, например, преэклампсии. Это очень серьезное заболевание, поражающее до 7% всех беременностей. Оно проявляется как повышенное артериальное давление и белок в моче у матери после 20-й недели беременности. Пациентка фактически может умереть, если ее не родоразрешить, например, кесаревым сечением. Когда плаценту вынимают, женщине сразу становится легче и вся симптоматика уходит», — сказала Вишнякова.